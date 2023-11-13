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الراعي استقبل السفيرة الأميركية
أخبار لبنان
2023-11-13 | 06:11
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الراعي استقبل السفيرة الأميركية
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار يشارة بطرس الراعي السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا التي غادرت بكركي من دون الادلاء بأي تصريح.
وبحسب "الوكالة الوطنية الاعلام"، فقد تم التداول خلال اللقاء في مختلف المواضيع، وكان تشديد على أن أحوج ما يكون اليه لبنان اليوم هو انتخاب رئيس للجمهورية، اذ أن الولايات المتحدة الأميركية مهتمة باستقرار لبنان على كل الصعد، وترفض دخوله في حرب غزة.
وفي موضوع انتهاء ولاية قائد الجيش، كرر البطريرك الراعي موقفه الرافض لاسقاط قائد الجيش.
أخبار لبنان
الراعي
دوروثي شيا
لبنان
رئيس للجمهورية
حرب
غزة
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