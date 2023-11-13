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لقاء سيدة الجبل: نحن أمام مناسبة تاريخية وحقيقية لبناء الدولة

أخبار لبنان
2023-11-13 | 07:15
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لقاء سيدة الجبل: نحن أمام مناسبة تاريخية وحقيقية لبناء الدولة
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لقاء سيدة الجبل: نحن أمام مناسبة تاريخية وحقيقية لبناء الدولة

رأى "لقاء سيدة الجبل" أن البيان الختامي للقمة العربية-الإسلامية غير العادية في 11 تشرين الثاني الحالي، رسم خريطة طريق واضحة للحل النهائي والشامل للصراع المديد بين إسرائيل وفلسطين.

وأكد "اللقاء" بعد اجتماعه الدوري، تبني بنود ومقررات قمة الرياض بالكامل، معتبرا أنها أساسية ومصيرية لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية المحقة ويحقق السلام في المنطقة. ودعا الحكومة اللبنانية إلى تبني هذه المقررات والبنود فعلا لا قولا، وأن تلزم بها "حزب الله" المشارك في الحكومة، معتبرا انه "مع تصدّع سردية حزب الله، الذي اعتبر برسالتين متتاليتين من أمينه العام، أن جبهة الجنوب هي جبهة دعم وليست جبهة حرب، فإن حزب الله أمام فرصة للتراجع عن ادّعاءاته السابقة والعودة إلى لبنان بشروط لبنان أي بشروط الدستور اللبناني، بحيث ألا يكون هناك أي سلاح غير سلاح الدولة اللبنانية".

واذ اعتبر ان "لبنان تحت الإحتلال الإيراني وخير دليل على ذلك فلتان "حزب الله" والفصائل الفلسطينية على الحدود"، طالب اللقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإستدعاء السيد حسن نصرالله وممثل "حماس" في لبنان الى القصر الحكومي ووضعهما أمام مسؤولياتهما بعدم خرق السيادة اللبنانية".

وتوجه "لقاء سيدة الجبل" الى اللبنانيين بالقول: "نحن أمام مناسبة تاريخية وحقيقية لبناء الدولة بعدما فقد "حزب الله" مبرّر وجوده وتفويتها يعني الدخول إلى مجهول دستوري وسياسي وحتى ميثاقي".

أخبار لبنان

لقاء سيدة الجبل

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