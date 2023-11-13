لقاء بين باسيل وتيمور جنبلاط... اتفاق على تعزيز العلاقة بين التيار والاشتراكي

تميز اللقاء بين رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالكثير من الود والصراحة وتركز النقاش بينهما على أفضل السبل لتمتين الوحدة الوطنية وجعل لبنان في موقع أقوى في مواجهة التحديات الداخلية والمخاطر الكبرى المتأتية من وضع إقليمي ودولي متشنج.



واتفق الجانبان على تعزيز العلاقة بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي وعلى مقاربة الملفات الداخلية بالحوار والتفاهم حيث أمكن.



‏كما أكد الجانبان على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية كاساس لإعادة تكوين السلطة، واتفقا على تعزيز الاستقرار في الجبل وتطوير الحياة المشتركة وفتح آفاق التعاون في المجالات الانمائية.