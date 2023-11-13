ملف التمديد لقائد الجيش بين بري والجمهورية القوية

ملف التمديد لقائد الجيش, حضر في عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووفد كتلة الجمهورية القوية النيابية برئاسة النائب جورج عدوان التي تقدمت بمشروع قانون تأجيل التسريح لرتبة عماد منذ ايام .