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نقابة الصحافة دانت الإعتداء الإسرائيلي على الإعلاميين في يارون: محاولة يائسة لإسكات الدور المحوري للإعلام
أخبار لبنان
2023-11-13 | 10:58
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نقابة الصحافة دانت الإعتداء الإسرائيلي على الإعلاميين في يارون: محاولة يائسة لإسكات الدور المحوري للإعلام
نقابة الصحافة دانت الإعتداء الإسرائيلي على الإعلاميين في يارون: محاولة يائسة لإسكات الدور المحوري للإعلام
دان مجلس نقابة الصحافة اللبنانية في بيان "الإعتداء الإسرائيلي الذي طاول بعد ظهر اليوم موكبًا إعلاميًا من الزميلات والزملاء والمصورين خلال قيامهم بواجبهم المهني في تغطية وقائع العدوان الإسرائيلي الهمجي على القرى اللبنانية الجنوبية الحدودية مع فلسطين المحتلة، وتحديدًا في بلدة يارون".
وقال: "بعد سلسلة جرائم إسرائيل المتواصلة التي ترتكبها مع سبق الإصرار والترصد باستهداف عيون وأقلام وألسنة الحق والحقيقة التي تفضح ماهية وبربرية ما ترتكبه آلة القتل والإجرام الإسرائيليين في قطاع غزة وامتدادًا إلى لبنان وقراه وبلداته الحدودية المتاخمة مع فلسطين المحتلة، جدد القطاع العسكري الإسرائيلي مسلسل عدوانيته، مستهدفًا هذه المرة عددًا كبيرًا من الإعلاميات والإعلاميين والمصورين أثناء قيامهم بواجبهم المهني، مراعين كل القواعد المهنية في تأدية عملهم خلال تغطية وقائع العدوان في بلدة يارون الحدودية".
وهنأ مجلس نقابة الصحافة اللبنانية "الزميلات والزملاء بسلامتهم من هذا الإعتداء الآثم والجبان الذي تعمد الإحتلال إرتكابه مع سبق الإصرار والترصد في محاولة مكشوفة ويائسة منه لإسكات وتغييب الدور المحوري الذي يضطلع به الإعلام والإعلاميون، مراسلون ومصورون وأصحاب رأي وقلم، في فضح عدوانية إسرائيل وجرائمها في قطاع غزة ولبنان".
ونوه بـ"بسالة وشجاعة وإنضباطية الزميلات والزملاء من كل الوسائل الإعلامية اللبنانية والعربية والأجنبية المنتشرين على طول خط الحدود"، واضعًا في الوقت نفسه "هذه الجريمة في رسم المنظمات والنقابات والإتحادات الإقليمية والدولية التي ترعى شؤون الصحافيين والإعلاميين من أجل التحرك السريع لكبح جماح العدوانية الإسرائيلية بحق الإنسان وبحق المدافعين عن الحق والحقيقة".
أخبار لبنان
نقابة الصحافة
الإعتداء الإسرائيلي
يارون
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