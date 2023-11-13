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حتي لـ"عشرين 30": حزب الله لا يريد حربًا... إسرائيل وقعت في مستنقع من الدماء في غزة

حتي لـ"عشرين 30": حزب الله لا يريد حربًا... إسرائيل وقعت في مستنقع من الدماء في غزة





وفي حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، أشار إلى أنه "إذا لم تتمكن إسرئيل من تحقيق الأهداف في غزة، فستنتقل إلى جبهات أخرى، لكنها الآن لا تريد فتح جبهتين،" مؤكدًا أن "حزب الله لا يريد حربًا في لبنان."



ودعا حتي إلى "وقف إطلاق نار ثم تهدئة ثم مفاوضات لخلق السلام، وإلا لن نخرج من الحالة التي نحن فيها."



كذلك، لفت إلى أن "مشكلة إسرائيل مع غزة أمنية، وهدف الأولى الأكبر هو الضفة الغربية."

وعن القمة العربية، قال إنها "طرحت قرارين وسنرى كيف سيتم تطبيقهما، الأول فك الحصار والثاني تشكيل لجنة إدارية للتحرك وأهدافها ليست فقط التوصل إلى وقف إطلاق نار بل إلى إعادة إحياء مسار السلام على أسس الشرعية الدولية."





رأى وزير الخارجية السابق ناصيف حتي أن "إسرائيل وقعت في مستنقع من الدماء في غزة، وهذه الحرب ذات أهداف لا يمكن تحقيقها."وفي حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، أشار إلى أنه "إذا لم تتمكن إسرئيل من تحقيق الأهداف في غزة، فستنتقل إلى جبهات أخرى، لكنها الآن لا تريد فتح جبهتين،" مؤكدًا أن "حزب الله لا يريد حربًا في لبنان."ودعا حتي إلى "وقف إطلاق نار ثم تهدئة ثم مفاوضات لخلق السلام، وإلا لن نخرج من الحالة التي نحن فيها."كذلك، لفت إلى أن "مشكلة إسرائيل مع غزة أمنية، وهدف الأولى الأكبر هو الضفة الغربية."وعن القمة العربية، قال إنها "طرحت قرارين وسنرى كيف سيتم تطبيقهما، الأول فك الحصار والثاني تشكيل لجنة إدارية للتحرك وأهدافها ليست فقط التوصل إلى وقف إطلاق نار بل إلى إعادة إحياء مسار السلام على أسس الشرعية الدولية."