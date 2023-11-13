حمدان لـ"عشرين 30": التصريح الوحيد لهوكستين هو ألا يجر لبنان إلى الحرب

حمدان لـ"عشرين 30": التصريح الوحيد لهوكستين هو ألا يجر لبنان إلى الحرب

رأى مستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان أنه من خلال الممارسات في الداخل، "نستنتج أن العدو الإسرائيلي مصمم على جر لبنان إلى الحرب،" مشيرًا إلى أن "قرار الحرب والسلم بيد إسرائيل، فهي التي تفتح الحروب."



وفي حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، إعتبر أن "القمة العربية كانت أكثر واقعية من سابقاتها، لكن كان بالإمكان أن تكون السقوف أعلى فيها."



وِشدد حمدان على أن "التصريح الوحيد لهوكستين خلاله زيارته لبنان كان ألا يجر لبنان إلى الحرب والدعوة للحفاظ عل القواعد الإشتباك."



وأشار إلى أن "الأميركيين لا يريدون أن تنتقل الحرب إلى لبنان ويريدون المحافظة على الهدوء، لكننا لا نرى إلتزامًا بهذه الأمور من الجانب الإسرائيلي."



ولفت إلى أن "إسرائيل، في حربها على غزة، لا تستطيع أن تقول إنها انتصرت أو حققت أي شيء حتى الساعة."