إعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية د.مصطفى البرغوثي أن القمة العربية كانت مخيبة للآمال، سائلًا: "ما هي الأفعال؟"وفي حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، رأى أن "القمة كان يجب أن تقوم على 3 أمور:1- تشكيل قافلة عربية إسلامية من 75 دولة والقول لإسرائيل سنفك الحصار وندخل غزة2- القول لواشنطن وللدول الغربية إن مصالحكم ستتأثر إذا لم توافقوا على وقف إطلاق نار3- إلغاء إتفاقيات التطبيع."وشدد الرغوثي على أن "حركة حماس ليست مجرد منظمة بل هي فكرة، ولن تستطيع إسرائيل القضاء عليها."وعن إحتمال إنفجار الجبهة اللبنانية، قال: "نحن لا نريد للبنان أن يدمر، ونحرص عليكم ولا نملي على أحد ما يجب فعله لكننا نريد دعمًا وأن نشعر بأننا لسنا لوحدنا."