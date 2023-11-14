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إرجاء جلسة مجلس الوزراء لعدم اكتمال النصاب ولقاء تشاوري بين ميقاتي والوزراء الحاضرين
أخبار لبنان
2023-11-14 | 04:29
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إرجاء جلسة مجلس الوزراء لعدم اكتمال النصاب ولقاء تشاوري بين ميقاتي والوزراء الحاضرين
أرجئت جلسة مجلس الوزراء التي كان من المقرر انعقادها اليوم في السرايا، لعدم اكتمال النصاب، وتم تحديد الموعد المقبل لجلسة مجلس وزراء يوم الاثنين.
ونتيجة لذلك، عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لقاء تشاوريا مع الوزراء الحاضرين وهم وزراء: الشباب والرياضة جورج كلاس، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الصناعة جورج بوشكيان، التنمية الادارية نجلا رياشي، المال يوسف خليل، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة الدكتور فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن، العمل مصطفى بيرم والثقافة القاضي محمد وسام مرتضى.
وفي السياق، نفى وزير السياحة ربط عدم اكتمال النصاب بإمكانية طرح موضوع التمديد لقائد الجيش.
وكشف وزير العمل أن موضوع التمديد لقائد الجيش لم يطرح بعد على وزراء حزب الله، وقال:" و"كل شي بوقتو".
وأوضح أن تأخر وصوله إل الجبسة غير مقصود، مؤكدا أن عدم تأمين النصاب سببه عدم حضور وزراء آخرين فتحولت الجلسة إلى لقاء تشاوري.
أما وزير الاشغال، فقال:" نحن كوزراء حزب الله حضرنا إلى الجلسة وأمّنا النصاب ووصول بيرم متأخراً كان بسبب زحمة السير".
وأصدر وزير الاعلام زياد مكاري من جهته بيانا جاء فيه :" تناقلت بعض وسائل الاعلام خبراً يفيد بأن جلسة مجلس الوزراء قد تعطلت بسبب عدم اكتمال النصاب ، واوردت اسمي بأنني من ضمن اسماء الوزراء الذين عطلوا النصاب".
أخبار لبنان
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