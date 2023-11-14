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رعد: حضرنا للعدوّ الإسرائيلي ما يلزَم

أخبار لبنان
2023-11-14 | 07:14
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رعد: حضرنا للعدوّ الإسرائيلي ما يلزَم
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رعد: حضرنا للعدوّ الإسرائيلي ما يلزَم

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنهم "كأهل المقاومة حضّروا ما يلزَم والآن نمارس حقّنا في الدفاع عن وطننا ونقدّم التضحيات دفاعاً عن غزة وانتصاراً لأهلها ولقضيّتنا".

ولفت إلى أننا "نتشرّف بأن نكون في مشروع الدفاع عن القدس ونفعل ما نفعله في الجبهة حيث يَقضي الواجب والتكليف الشرعي ".

واشار رعد إلى أن من "يقرأ تحليلات العدو العسكريين والجنرالات يعرِف أنّ هناك تخبّط عجيب داخل الكيان الصهيوني وهذا يدلّ على مدى القلق والتردّد الذي يُحيك بقيادة هذا العدوّ وليس فقط في أوساطه العامة" .

وتابع: "نحن نقدّر أن هذا العدوّ قد انكشف فيما فعله في غزة الآن وهو أسرَع في طريق السقوط وأخجَل حتى الذين كانوا ضحايا تمويهه وتنفيقه وأكاذيبه" .

وختم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة قائلاً: "لقد ثَبُت أنّ حقوق الإنسان والديمقراطية  تصنعها القوة ، وعندما تكونوا أقوياء تكونوا أسياد الديمقراطية وأسياد الدفاع عن حقوق الإنسان ، أمّا عندما تكونون ضعفاء يسري عليكم ما يسري على كلّ الذين تسحقهم الدبابات ولا يجِدون من يدفنهم".
 

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اسرائيل

جنوب لبنان

مقاومة

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