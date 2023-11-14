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تيننتي: اي استهداف لمواقع "اليونيفيل" أمر غير مقبول

أخبار لبنان
2023-11-14 | 10:27
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تيننتي: اي استهداف لمواقع &quot;اليونيفيل&quot; أمر غير مقبول
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تيننتي: اي استهداف لمواقع "اليونيفيل" أمر غير مقبول

شدّد المتحدث الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، على أن "الهجمات ضد المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة هي انتهاكات للقانون الدولي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب".

وأعلن تيننتي أن في بيان، أنه "بعيد منتصف ليل الليلة الماضية، أفاد جنود حفظ السلام في موقع لليونيفيل بالقرب من بلدة القوزح أنهم سمعوا إطلاق نار في مكان قريب".

ولفت الى أن "مصدر إطلاق النار غير معروف حاليا، وقد فتحنا تحقيقا"، مشددا على أن "أي استهداف بالقرب من مواقع "اليونيفيل"، وأي استخدام لمواقعنا لشن هجمات عبر الخط الأزرق، لأي سبب من الأسباب، أمر غير مقبول".
 
وأشار الى أن "أحد حفظة السلام أصيب برصاصة وخضع لعملية جراحية، وهو الآن في فترة التعافي ووضعه مستقر".

وذكّر تيننتي الأطراف "بالتزاماتها لناحية حماية حفظة السلام وتجنب تعريض الرجال والنساء الذين يعملون على استعادة الاستقرار للخطر".

وقال: "نواصل حث جميع الأطراف المعنية على وقف إطلاق النار لضمان سلامة ليس فقط حفظة السلام، ولكن جميع الناس الذين يعيشون بالقرب من الخط الأزرق".

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