بو حبيب: تقدمنا بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي رداً على استهداف الصحافيين اللبنانيين

أعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب أننا "تقدمنا بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي رداً على استهداف الصحافيين اللبنانيين بالامس في بلدة يارون".ولفت بو حبيب في تصريح، إلى أن "قصف إسرائيل المتعمد والمباشر لموكب الصحافيين انتهاك للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب موصوفة".