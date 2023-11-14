سكان منطقة الدبية - شارع السيار ناشدوا ايجاد حل لانقطاع المياه المستمر عن المنطقة منذ سنتين

ناشد سكان منطقة الدبية - شارع السيار في بيان، "مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والمعنيين بموضوع المياه، ايجاد حل لانقطاع المياه المستمر عن المنطقة منذ سنتين"، وقالوا في بيان: "عامان والحصار على أهالي الدبية - شارع السيار يشبه حصار غزة بقطع المياه عنها، راجعنا الشركة مرارا وتقدمنا بشكاوى الى دائرة الشكاوى في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، ولم يكترث احد للأمر، كأن الموضع لا يعنيهم وكأننا خارج خريطة لبنان".



وسألوا: "لماذا هذا الإهمال بحق اهل الدبية - شارع السيار وحرمانهم من المياه وعدم المبادرة من قبل المعنيين الى تأمين المياه، رغم دفع الاشتراكات السنوية من قبل السكان، علما أن المياه متوافرة لكل المناطق المجاورة".



وهددوا ب "رفع الصوت والقيام بخطوات تصعيدية على الأرض استنكارا لما يحصل من إهمال بحقهم وحرمانهم من المياه لمدة عامين".