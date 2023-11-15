موظفو "تاتش" و"ألفا": العقد الجماعيّ ضمان للإستقرار الوظيفيّ

ناشدت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليويّ وزير الاتصالات، في حكومة تصريف الأعمال، جوني القرم توقيع العقد الجَماعيّ، الذي "يعتبر الضامن الدائم للحقوق والتقديمات الإجتماعية لجميع الموظفين."



وأكّدت النقابة، في رسالة موجّهة إلى موظفي شركتي "ألفا" و"تاتش"، أنّ "الموظفين لن يتنازلوا عن العقد، لأنّه ضمان العيش الكريم والإستقرار الوَظيفيّ."



وأشارت إلى أنّ المفاوضات، في تجديد عقد العمل الجماعيّ، لا تزال مستمرة وأراد، من خلاله، المشرع أن يضمن الحقوق، لضمان العيش الكريم والإستقرار الوظيفيّ.



وكتبت: "لن نتنازل عن العقد بالرغم من بعض الأصوات الهدّامة."



وأوضحت أنّه هناك يومين متبقيّان فقط لإنتهاء الفترة القانونية للتفاوض ولا تزال النقابة تعول على الحكومة ووزير الإتصالات على إيجاد المخارج المناسبة لتجديد العقد.