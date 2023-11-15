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جعجع: لتجنيب المؤسسة العسكريّة أي عملية تغييرفي هذه المرحلة وعدم التفريط بتماسكها

أخبار لبنان
2023-11-15 | 03:34
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جعجع: لتجنيب المؤسسة العسكريّة أي عملية تغييرفي هذه المرحلة وعدم التفريط بتماسكها
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جعجع: لتجنيب المؤسسة العسكريّة أي عملية تغييرفي هذه المرحلة وعدم التفريط بتماسكها

شدّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، على ضرورة إيجاد حلّ للقضية الفلسطينية على قاعدة حلّ الدولتين الوارد، ضمن إعلان بيروت 2002، "لتأمين الإستقرار، في منطقة الشرق الأوسط."

ورأى، في لقاء، في معراب، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة، في لبنان، السفيرة يوانا فرونتسكا، أنّ ما يجري، في الجنوب اللبنانيّ، لا يخدم أحدًا.

ودعا إثر ذلك، إلى ضمان الإستقرار على الحدود، من خلال إعادة ترسيخ مفاعيل القرار 1701 وحسن تطبيقه، على أن يتولّى الجيش اللبنانيّ هذه المَهمة بمؤازرة قوى حفظ السلام الدولية.

وأكّد جعجع على ضوروة "عدم التفريط بتماسك المؤسسة العسكريّة أو زجّها، في مغامرات وتجارب غير مضمونة النتائج، فضلاً عن تجنيبها أي عملية تغيير، في خضم هذه المرحلة الدقيقة."

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