ميقاتي عرض مع الأبيض خطة الطوارىء الصحية

أكّد وزير الصحة العامة فراس الأبيض أنّ هناك على جدول مجلس الوزراء أحد البنود المتعلّق بتأمين سلف للمستشفيات الحكومية لمساعدتها لرفع جهوزيتها، في حال وقوع أيّ طارىء.



وأوضح الأبيض أنّه بحث، في اجتماع، في السرايا، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة كجزء من خطة الطوارىء وطريقة معالجة الجرحى في ظل الاعتداءات الإسرائيلية، في الجنوب وطريقة عمل الوزارة لتأمين الدواء والاستشفاء للمواطنين والإعتمادات للوزارة.