المالية أرسلت شيكات الدفعة الثانية للبلديات واتحاد البلديات

أرسلت وزارة المالية شيكات الدفعة الثانية للبلديات واتحاد البلديات للعامين ٢٠٢٠ و ٢٠٢١، إلى مصرف لبنان، وفق ما أعلنت الوزارة.



وبلغت قيمتها ٢٠٢،٥٠٩،٠٠٠،٠٠٠ مليار ليرة لبنانية من عائدات الصندوق البلديّ المستقل.