البستاني: هناك تشابك بين لجنة الإقتصاد ولجنة المال

أكّد النائب فريد البستاني أنّ لجنة الإقتصاد ركّزت، في اجتماعها، على الموازنة والتوجّهات الضرائبية.



وأوضح، إثر عقد لجنة الإقتصاد الوطنيّ والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية جلسة، في المجلس النيابيّ، أنّ هناك تشابك، بين لجنة الإقتصاد ولجنة المال.



وقال: "استضفنا رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، ورئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيّ نقولا بو خاطر، لأنّ هذه الموازنة ضرائبية ويدخلها القطاع الخاص."



وأشار إلى أنّ هناك إجماع من اللجنة ومن خلال الطرح، الذي قدمه أبو خاطر، على رفض موازنة تصدرها الحكومة بمرسوم.



وعن موضوع زيادة الضرائب والـ TVA، اعتبر أنّه يجب أن تتوفّر رؤية إقتصادية، أي "أرقام وليس سياسات".