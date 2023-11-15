كهرباء لبنان: تجدد سرقات زوايا التشبيك الحديدية لأبراج التوتر العالي لخط بعلبك - ديرنبوح

اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أنه،" بالرغم من كافة البيانات والمناشدات السابقة المتعلقة بالسرقات الواسعة النطاق في مناطق البقاع الشمالي وعلى كافة الاراضي اللبنانية، وتحديدا البيانات المتعلقة بسرقة زوايا التشبيك الحديدية العائدة لأبراج التوتر العالي، تبين أثناء الكشف من قبل الفرق الفنية التابعة للمؤسسة بتاريخ 14/11/2023 أن أبراج التوتر العالي 220 ك.ف العائدة لخط بعلبك - ديرنبوح قسم بعلبك - اللبوة تعرضت لأعمال تخريب بغرض السرقة وتحديداً في خراج بلدة الصوانية/ قضاء بعلبك وأن الأضرار جسيمة جدا حيث أن البرج رقم 37 قد تعرض للنشر من قواعده الرئيسية وسقط ارضاً بحيث أدى سقوطه الى انهيار البرج رقم 36 وكذلك جزء من البرج رقم 38 بالإضافة الى أضرار على البرج رقم 35 وسرقة النواقل".



واضاف البيان:" إن هذا الخط بات عرضة لسرقات ممنهجة منذ نحو ثلاثة سنوات والخسائر بملايين الدولارات، وإنجاز التلزيمات المطلوبة لإعادة تأهيل هذا الخط تتطلب وقتا طويلاً وخاصة في ظلّ عدم توفر العملة الصعبة في ظلّ الوضع الراهن.



واشار الى ان" وضع التغذية بالتيار الكهربائي في المناطق التي تتغذى من محطتي اللبوة والهرمل الرئيسيتين بات في خطر حيث أن المنطقة باتت تتغذى فقط من مصدر محطة بعلبك عبر خطوط ال 66 ك.ف دون وجود بدائل بسبب انهيار أبراج ال 220 ك.ف والتي بات عددها يناهز ال 11 برجاً عدا عن الخسائر المادية الكبيرة والتي تقدّر بملايين الدولارات (Fresh Dollars).



وجددت المؤسسة مناشدتها "القوى الأمنية المكلّفة بحفظ الأمن وكذلك نواب المنطقة والبلديات واتحادات البلديات وكافة الفاعليات المؤازرة وكشف المعتدين وقمع هذه التعديات التي باتت ممنهجة على كافة منشآت المؤسسة وخاصة أبراج التوتر العالي".



