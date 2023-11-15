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أبو فاعور في دار الفتوى... وهذا ما بحثه مع دريان

الحرب في غزة وتداعياتها على لبنان حضرت في لقاء بين دريان وأبو فاعور.

شدّد النائب وائل أبو فاعور على ضرورة حماية لبنان، في لقاء جمعه مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى.



وتطرّق أبو فاعور إلى موضوع التمديد لقائد الجيش.