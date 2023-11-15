ريفي يرفض تفريغ المؤسسة العسكرية من القيادة

التوترات الجنوبية والقيادة العسكرية محور اللقاءات.

اعلنت الجبهة السيادية رفضها استخدام لبنان كممر أو معبر لاستجرار الحروب على لبنان.



واعتبرت، في بيان، أنّ الحل هو في تطبيق القرارات الدولية، أي القرار 1701.



ورفض اللواء أشرف ريفي، الذي تلا البيان، بعد الإجتماع، تفريغ المؤسسة العسكرية من القيادة.