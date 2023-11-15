تيننتي عن إطلاق المتهم بقتل شون روني: نتأكد من المعلومات من المحكمة العسكرية

أعلن المتحدث الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، أن "بعثة حفظ السلام اطلعت على التقارير التي تفيد بأن السلطات اللبنانية أطلقت الليلة الماضية سراح الشخص الذي اعتقلته، بعد الهجوم الذي أدى إلى مقتل جندي حفظ السلام التابع لليونيفيل شون روني بسبب تدهور حالته الصحية".



وأشار تيننتي في حديث لـ"الوكالة الوطنية للإعلام"، الى أنه "نعمل على التأكد من هذه المعلومات من المحكمة العسكرية".



ولفت الى أن "الحكومة اللبنانية أعلنت في مناسبات عدة التزامها تقديم الجناة إلى العدالة". وقال: "اليونيفيل تواصل الحث على محاسبة جميع الجناة وتحقيق العدالة للجندي روني وعائلته".