جنبلاط: وحدة الصف الداخلي فوق كل إعتبار

نستنكر اي كلام تحريضي داخلي وخاصة تجاه البطريرك الراعي في هذه المرحلة الاستثنائية من الخطورة من تاريخ لبنان والمنطقة https://t.co/91nFVeRhYW
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) November 16, 2023
نستنكر اي كلام تحريضي داخلي وخاصة تجاه البطريرك الراعي في هذه المرحلة الاستثنائية من الخطورة من تاريخ لبنان والمنطقة https://t.co/91nFVeRhYW
وحدة الصف الداخلي فوق كل اعتبار https://t.co/X2KcIBshox
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) November 16, 2023
وحدة الصف الداخلي فوق كل اعتبار https://t.co/X2KcIBshox