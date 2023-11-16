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جنبلاط: وحدة الصف الداخلي فوق كل إعتبار

أخبار لبنان
2023-11-16 | 00:07
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جنبلاط: وحدة الصف الداخلي فوق كل إعتبار
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جنبلاط: وحدة الصف الداخلي فوق كل إعتبار

جنبلاط: وحدة الصف الداخلي فوق كل إعتبار

إستنكر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على منصة "إكس" الكلام التحريضي الداخلي وخاصة تجاه البطريرك الراعي في هذه المرحلة الإستثنائية من الخطورة من تاريخ لبنان والمنطقة.

وشدد على أن وحدة الصف الداخلي فوق كل إعتبار.


أخبار لبنان

رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق

وليد جنبلاط

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