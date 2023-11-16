جنبلاط: وحدة الصف الداخلي فوق كل إعتبار

نستنكر اي كلام تحريضي داخلي وخاصة تجاه البطريرك الراعي في هذه المرحلة الاستثنائية من الخطورة من تاريخ لبنان والمنطقة https://t.co/91nFVeRhYW — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) November 16, 2023

وحدة الصف الداخلي فوق كل اعتبار https://t.co/X2KcIBshox — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) November 16, 2023

إستنكر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على منصة "إكس" الكلام التحريضي الداخلي وخاصة تجاه البطريرك الراعي في هذه المرحلة الإستثنائية من الخطورة من تاريخ لبنان والمنطقة.وشدد على أن وحدة الصف الداخلي فوق كل إعتبار.