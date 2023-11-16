عملية واسعة للشرطة الألمانية تستهدف جمعية موالية لحزب الله

نفّذت الشرطة الألمانية، في سبع مناطق، من البلاد، عمليات تفتيش واسعة استهدفت جمعية إسلامية يشتبه في ارتباطها بـ"حزب الله" اللبنانيّ، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.



وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر: "في الوقت الذي يشعر العديد من اليهود بالتهديد، لن تتسامح ألمانيا مع الدعاية الإسلامية أو التحريض المعادي للسامية والمعادي لإسرائيل".



وأشارت إلى أنّ عمليات التفتيش استهدفت المركز الإسلاميّ، في هامبورغ وخمس مجموعات تابعة له.