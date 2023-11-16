نازحون سوريون يبنون مخيمًا على الأملاك العامة في صور وأمن الدولة تتدخل

نازحون سوريون يبنون مخيمًا على الأملاك العامة في صور وأمن الدولة تتدخل

قامت مجموعة من النازحين السوريين ببناء مخيم كبير لهم على مساحات كبيرة من الأملاك العامة بالباطون والحديد، مستغلين الوضع الأمني الدقيق في الجنوب وترك المواطنين لمناطقهم بسبب القصف الذي يتعرضون له.



وبعد توجيه أكثر من إنذار للنازحين السوريين بضرورة ترك المخيم الذي شيدوه في محلة شارنيه – صور بالقرب من البرج الشمالي، إلا أنهم رفضوا تنفيذ الأمر.



وعلى الأثر، قامت دوريات من أمن الدولة – مكتب صور بعمليات دهم للمخيم وقاموا بهدمه وألزموا سكانه على تركه بعد أخذ إشارة المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم.