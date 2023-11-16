فياض يتّهم العلية بوقف ترسية مناقصة الغاز والفيول أويل

أكّدت معلومات للـLBCI أنّ وزير الطاقة، في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض، وجّه رسالة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزراء المجتمعين، في الجلسة الوزارية يتّهم فيها رئيس هيئة الشراء العام جان العلية بأنه يريد إيقاف ترسية مناقصة الغاز والفيول أويل.



ورأى فياض أنّ ذلك سيؤدي إلى تأخير وصول الوقود والتسبب في انخفاض إمدادات الكهرباء وربما الوصول إلى انقطاع التيار الكهربائيّ، في منتصف كانون الأول.



واعتبر أنّ العلية يرتكب خطأً كبيرًا.