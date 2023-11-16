جان عبود: منذ شهر تُلغى يوميًا خمسون تذكرة مقابل تصدير خمس

أوضح نقيب أصحاب مكاتب السفر جان عبود أنّ نسبة إنتاجيّة قطاع السفر تراجعت حوالى 80 إلى 85 في المئة، بعد خطابي الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.



وأشار إلى أنّ حوالى 90 أو 95 في المئة من نسبة الحجوزات للمجموعات السياحية، الممتدة حتى أوّل شهرين، من 2024، التغت. وأنّ تداعيات الوضع، في غزة وعلى الحدود اللبنانية أدت إلى إلغاء الكثير من التذاكر، فمنذ شهر تقريبًا تُلغى يوميًا خمسون تذكرة مقابل تصدير خمس.



وشدّد على أنّ حجوزات الأعياد لهذه السنة شبيهة بحجوزات كل سنة، مفسّرًا أنّ الطائرات الآتية إلى لبنان مليئة بنسبة 85 في المئة، تقريبًا وما زال الامتلاء يعلو مع اقتراب الأعياد.



وقال إنّ معظم الآتين إلى لبنان مغتربون وليسوا أجانب.



ورأى عبود أنّ الوضع في السوق الوارد (Incoming) أمام 3 مشاهد:

- إذا بقي التخاطب في المدفع، فهذه كارثة.

- إذا انتقل التخاطب من المدفع إلى السياسة، فستكون حركة السياحة ناشطة خلال عيدي الميلاد ورأس السنة كالسنة الماضية أو أكثر.

- إذا لا سمح الله امتدت الحرب وأقفل المطار، فهناك الحالة كارثية أيضًا.



وأكّد أنّ شركة الطيران "ميدل إيست" تشغّل، صيفًا، 28 طائرة، بينما، في الشتاء 16 في حال الحرب أو عدمه. لكنّها أنزلت العدد إلى تسع طائرات، بسبب الخوف والتدابير الإحترازية وهذا ما خلق الفوضى.