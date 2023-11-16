مياه بيروت دعت المشتركين إلى تسديد بدلات المياه عن الـ2023 قبل نهاية العام

دعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن سنة 2023 وما قبل في مهلة لا تتعدى 31/12/2023 في ما خص إصدار 2023 بواسطة:- الجباة المختصين- صناديق دوائر التوزيع- آلات الدفع الإلكتروني POS MACHINE الموجودة لدى دوائر التوزيع- مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT.واعتذرت حاليًا من مشتركيها عن عدم إمكان تلبية خدمة التسديد عبر الدفع الإلكتروني على الموقع التابع للمؤسسة lb.gov.ebml أو app mobile ebml، وذلك لأسباب خارجة عن إرادتها، وهي تعمل جاهدة لتفعيل الخدمة من جديد.وأشارت إلى أنه نظرًا إلى الظروف الإقتصادية الراهنة، عمدت إلى إصدار القرارات التالية:- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2023 لفترة أقصاها كانون الأول 2025.- تسهيل عمليات الحصول على إشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2025.- تخفيض بدل تأسيس الإشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:- (40%) لإشتراكات المياه بالعيار.- (24%) لإشتراكات المياه بالعداد.- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).- تخفض بدل تجديد إشتراك الموقت بنسبة (90%).واعتبرت الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعًا لعامل مرور الزمن.