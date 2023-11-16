الخليل: لإعادة افتتاح أمانات السجل العقاري في الشوف وبعبدا وعاليه والمتن وكسروان وجبيل

طلب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل من المديرية العامة للشؤون العقارية اتخاذ الإجراءات الفورية لإعادة افتتاح أمانات السجل العقاري في كل من الشوف وبعبدا وعاليه والمتن وكسروان وجبيل، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء حيال الوضع الوظيفي لعدد من العاملين فيها، وذلك طبقاً للأصول القانونية.