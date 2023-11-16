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توضيح من نقابة الصرافين بشأن شركة شومان للصيرفة
أخبار لبنان
2023-11-16 | 06:46
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توضيح من نقابة الصرافين بشأن شركة شومان للصيرفة
توضيح من نقابة الصرافين بشأن شركة شومان للصيرفة
بالإشارة إلى الخبر الذي نشر مؤخرًا على الوسائل الإعلامية حول وضع شركة نبيل شومان وشركاؤه للصيرفة، توصية بسيطة، وأصحابها خالد شومان ونبيل شومان والصراف رضى خميس على لائحتي العقوبات الأميركية والبريطانية، ولما كان هناك إلتباس واضح في هوية الشركة المقصودة في الخبر المذكور أعلاه، أكدت نقابة الصرافين أن شركة "مجموعة شومان ش.م.م." وشركة "شومان للصيرفة ش.م.م." – التي يقع مركزها الرئيسي في بيروت - الحمرا ولها فرع في النبطية وفي صور - ومنتسبة إلى النقابة تحت رقم 2 فئة "أ" لا علاقة لهما بالعقوبات الأميركية والبريطانية موضوع الخبر.
وأوضحت النقابة أن صورة المحل التجاري التي أرفقت في الخبر المذكور في بعض الوسائل الإعلامية هي عائدة للمحل التجاري العائد لـ"شركة شومان للصيرفة ش.م.م"، وليس للشركة المقصودة بالخبر، مطالبة بذلك كل الوسائل الإعلامية التي نشرت هذه الصورة بتوخي الحذر والدقة والعمل على تصحيح الخبر بشكل فوري وإزالة صورة المحل التجاري العائد لـ"شركة شومان للصيرفة ش.م.م." عن الخبر المنشور.
أخبار لبنان
نقابة الصرافين
شركة شومان للصيرفة
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