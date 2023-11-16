أبو الحسن: لضرورة تمتين الواقع السياسي والتحصن عبر انتخاب رئيس

أبو الحسن: لضرورة تمتين الواقع السياسي والتحصن عبر انتخاب رئيس

زار وفد من الحزب التقدمي الإشتراكي ضم النائب هادي أبو الحسن وأمين السر ظافر ناصر، رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في مقره في بكفيا، وحضر اللقاء الأمين العام لحزب الكتائب سيرج داغر وعضو المكتب السياسي ريتا بولس والمحامي ساسين ساسين، وجرى بحث في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية وضرورة أن يتم العمل على تحصين لبنان في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان وانعكاس التطورات العسكرية على حدوده الجنوبية، وفق مكتب النائب الجميل.



وعقب اللقاء، أكد أبو الحسن أن هذه الزيارة تأتي إستكمالًا للتواصل القائم بين الحزبين وستكون هناك إجتماعات لاحقة، وقال: "أكدنا ضرورة تمتين الواقع السياسي اللبناني وهذا يكون بتلافي الشغور وانتخاب رئيس للجمهورية ونحن منفتحون دائمًا للتلاقي من أجل الوصول إلى مرحلة نستطيع فيها إنتخاب الرئيس".



وأضاف: "إنه الوقت المناسب ويجب أن نتحصن عبر انتخاب رئيس وكان تطابق في الموقف حول تلافي الشغور في موقع قيادة الجيش والتمديد للقائد وتعيين المجلس العسكري".