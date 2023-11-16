الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
28
o
الجنوب
24
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مهم تكون مسيحي؟
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
28
o
الجنوب
24
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أبو الحسن: لضرورة تمتين الواقع السياسي والتحصن عبر انتخاب رئيس
أخبار لبنان
2023-11-16 | 07:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
أبو الحسن: لضرورة تمتين الواقع السياسي والتحصن عبر انتخاب رئيس
2
min
أبو الحسن: لضرورة تمتين الواقع السياسي والتحصن عبر انتخاب رئيس
أبو الحسن: لضرورة تمتين الواقع السياسي والتحصن عبر انتخاب رئيس
زار وفد من الحزب التقدمي الإشتراكي ضم النائب هادي أبو الحسن وأمين السر ظافر ناصر، رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في مقره في بكفيا، وحضر اللقاء الأمين العام لحزب الكتائب سيرج داغر وعضو المكتب السياسي ريتا بولس والمحامي ساسين ساسين، وجرى بحث في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية وضرورة أن يتم العمل على تحصين لبنان في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان وانعكاس التطورات العسكرية على حدوده الجنوبية، وفق مكتب النائب الجميل.
وعقب اللقاء، أكد أبو الحسن أن هذه الزيارة تأتي إستكمالًا للتواصل القائم بين الحزبين وستكون هناك إجتماعات لاحقة، وقال: "أكدنا ضرورة تمتين الواقع السياسي اللبناني وهذا يكون بتلافي الشغور وانتخاب رئيس للجمهورية ونحن منفتحون دائمًا للتلاقي من أجل الوصول إلى مرحلة نستطيع فيها إنتخاب الرئيس".
وأضاف: "إنه الوقت المناسب ويجب أن نتحصن عبر انتخاب رئيس وكان تطابق في الموقف حول تلافي الشغور في موقع قيادة الجيش والتمديد للقائد وتعيين المجلس العسكري".
أخبار لبنان
الحزب التقدمي الإشتراكي
حزب الكتائب
التالي
الدعم الاميركي للمؤسسة العسكرية بين سليم وشيا
ما آخرُ التطورات الميدانية في الجنوب اللبنانيّ؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-11-01
ترقبوا حلقة جديدة من برنامج سنة على الفراغ مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في تمام 8:30 مساءً عبر شاشة الـ LBCI
خبر عاجل
2023-11-01
ترقبوا حلقة جديدة من برنامج سنة على الفراغ مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في تمام 8:30 مساءً عبر شاشة الـ LBCI
0
أخبار لبنان
2023-10-02
الحزب التقدمي الإشتراكي: ضرورة دعم الجيش اللبناني
أخبار لبنان
2023-10-02
الحزب التقدمي الإشتراكي: ضرورة دعم الجيش اللبناني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:36
السفير السعودي في لبنان يتحدث عن إنجازاتُ السعودية
أخبار لبنان
08:36
السفير السعودي في لبنان يتحدث عن إنجازاتُ السعودية
0
أخبار لبنان
07:21
الدعم الاميركي للمؤسسة العسكرية بين سليم وشيا
أخبار لبنان
07:21
الدعم الاميركي للمؤسسة العسكرية بين سليم وشيا
0
أخبار لبنان
06:57
ما آخرُ التطورات الميدانية في الجنوب اللبنانيّ؟
أخبار لبنان
06:57
ما آخرُ التطورات الميدانية في الجنوب اللبنانيّ؟
0
أخبار لبنان
06:47
مجلس الوزراء: التمديد لـ"ليبان بوست" وارجاء "ستارلينك" ورفع التعويضات العائلية في الضمان
أخبار لبنان
06:47
مجلس الوزراء: التمديد لـ"ليبان بوست" وارجاء "ستارلينك" ورفع التعويضات العائلية في الضمان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
06:16
الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان مايا أبو الحسن تُشارك في حفل انتخاب "ملكة جمال الكون"
منوعات
06:16
الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان مايا أبو الحسن تُشارك في حفل انتخاب "ملكة جمال الكون"
0
اقتصاد
2023-11-07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
2023-11-07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
0
اخبار البرامج
2023-11-07
النجمة اللبنانيّة جورجيت الصايغ لـ"أحمر بالخط العريض": إنّها الإطلالة الأخيرة وآخر الكلام
اخبار البرامج
2023-11-07
النجمة اللبنانيّة جورجيت الصايغ لـ"أحمر بالخط العريض": إنّها الإطلالة الأخيرة وآخر الكلام
0
موضة وجمال
2023-10-27
بات الجمال متوجاً على الـLBCI منذ عام 1995… إليكم لحظة فوز هذه الملكة باللقب! (فيديو)
موضة وجمال
2023-10-27
بات الجمال متوجاً على الـLBCI منذ عام 1995… إليكم لحظة فوز هذه الملكة باللقب! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:04
أبو الحسن: لضرورة تمتين الواقع السياسي والتحصن عبر انتخاب رئيس
أخبار لبنان
07:04
أبو الحسن: لضرورة تمتين الواقع السياسي والتحصن عبر انتخاب رئيس
0
أخبار لبنان
06:57
ما آخرُ التطورات الميدانية في الجنوب اللبنانيّ؟
أخبار لبنان
06:57
ما آخرُ التطورات الميدانية في الجنوب اللبنانيّ؟
0
أخبار دولية
06:50
مجلس الأمن دعا إلى هُدناتٍ وممراتٍ إنسانيةٍ في غزة
أخبار دولية
06:50
مجلس الأمن دعا إلى هُدناتٍ وممراتٍ إنسانيةٍ في غزة
0
أخبار لبنان
06:47
مجلس الوزراء: التمديد لـ"ليبان بوست" وارجاء "ستارلينك" ورفع التعويضات العائلية في الضمان
أخبار لبنان
06:47
مجلس الوزراء: التمديد لـ"ليبان بوست" وارجاء "ستارلينك" ورفع التعويضات العائلية في الضمان
0
أخبار دولية
04:27
إصابات من قوات الأمن الإسرائيلية في هجوم قرب القدس
أخبار دولية
04:27
إصابات من قوات الأمن الإسرائيلية في هجوم قرب القدس
0
أخبار دولية
02:10
شي جينبينغ يؤكد أن الصين لن تخوض حربًا ساخنة أو باردة ضد أي طرف
أخبار دولية
02:10
شي جينبينغ يؤكد أن الصين لن تخوض حربًا ساخنة أو باردة ضد أي طرف
0
أخبار دولية
00:48
بايدن يبدي تفاؤلًا معتدلًا بإمكان إطلاق حماس رهائن
أخبار دولية
00:48
بايدن يبدي تفاؤلًا معتدلًا بإمكان إطلاق حماس رهائن
0
أخبار دولية
15:59
مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "هدنات إنسانية" في غزة
أخبار دولية
15:59
مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "هدنات إنسانية" في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بحيرة القرعون تحتضر... فأين أصبحت محطات تكرير المياه؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بحيرة القرعون تحتضر... فأين أصبحت محطات تكرير المياه؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اخبار البرامج
15:14
بعد مرور سنوات على فراقهما... جورجيت الصايغ تجتمع بحب حياتها وهكذا كان اللقاء! (فيديو)
اخبار البرامج
15:14
بعد مرور سنوات على فراقهما... جورجيت الصايغ تجتمع بحب حياتها وهكذا كان اللقاء! (فيديو)
2
تقارير نشرة الاخبار
13:40
التحضير لافتتاح أكبر مطعم في سلسلة مطاعم شهيرة على الحدود الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
التحضير لافتتاح أكبر مطعم في سلسلة مطاعم شهيرة على الحدود الجنوبية
3
موضة وجمال
02:32
مايا أبو الحسن تتأهل لنهائيات ملكة جمال الكون...شاهدوا أبرز إطلالاتها! (فيديو)
موضة وجمال
02:32
مايا أبو الحسن تتأهل لنهائيات ملكة جمال الكون...شاهدوا أبرز إطلالاتها! (فيديو)
4
خبر عاجل
02:44
أ.ف.ب: عملية واسعة للشرطة الألمانية تستهدف جمعية موالية لحزب الله اللبناني
خبر عاجل
02:44
أ.ف.ب: عملية واسعة للشرطة الألمانية تستهدف جمعية موالية لحزب الله اللبناني
5
خبر عاجل
04:22
معلومات للـLBCI: رئيس الحكومة طلب تأجيل النقاش في مسألة تأجيل تسريح قائد الجيش بانتظار المزيد من البحث ولا سيما لجهة الدراسة القانونية التي يعدها الأمين العام لمجلس الوزراء
خبر عاجل
04:22
معلومات للـLBCI: رئيس الحكومة طلب تأجيل النقاش في مسألة تأجيل تسريح قائد الجيش بانتظار المزيد من البحث ولا سيما لجهة الدراسة القانونية التي يعدها الأمين العام لمجلس الوزراء
6
أخبار لبنان
06:42
الخليل: لإعادة افتتاح أمانات السجل العقاري في الشوف وبعبدا وعاليه والمتن وكسروان وجبيل
أخبار لبنان
06:42
الخليل: لإعادة افتتاح أمانات السجل العقاري في الشوف وبعبدا وعاليه والمتن وكسروان وجبيل
7
أخبار لبنان
16:23
أشرف ريفي لـ"حوار المرحلة": ما يقوم به "حزب الله" في الجنوب "مش حرزان"... وايران باعت فلسطين وغزة بـ10 مليار دولار
أخبار لبنان
16:23
أشرف ريفي لـ"حوار المرحلة": ما يقوم به "حزب الله" في الجنوب "مش حرزان"... وايران باعت فلسطين وغزة بـ10 مليار دولار
8
اقتصاد
13:20
هل طويت صفحة شطب الودائع الى غير رجعة؟
اقتصاد
13:20
هل طويت صفحة شطب الودائع الى غير رجعة؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More