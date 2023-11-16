الدعم الاميركي للمؤسسة العسكرية بين سليم وشيا

عرض وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا للأوضاع العامة في البلاد ولشؤون المؤسسة العسكرية والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية.