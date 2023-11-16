كنعان من بكركي: الحل بانتخاب رئيس فالفراغ القاتل إلغاء للبنان وإبعاد له عن موقع القرار

أكد النائب ابراهيم كنعان أن لا احد راغب في لبنان بالدخول بدوامة الحرب، مشددا على أن ما يحصل يستدعي أكثر من إي وقت مضى وحدة وطنية وانتخاب رئيس لأن لبنان بكامل مؤسساته مشلول ولم يعد يحتمل.



وشدد كنعان، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، على أن "الحل كما قال البطريرك منذ اللحظة الأولى وقبل انتهاء ولاية الرئيس العماد ميشال عون، يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية"، مؤكدا ضرورة الحضور الى مجلس النواب وانتخاب رئيس".



وسأل: "هل يعرف من يبقينا في الفراغ القاتل الذي يتمدد الى الحكومة ومجلس النواب وسائر المؤسسات ان ذلك يشكّل الغاء للبنان ومقومات الدولة فيه ويبعده عن طاولة القرار وأن يكون للبنان دور في تقرير مصيره في ظل التطورات الخطيرة التي نعيشها؟".