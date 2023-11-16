"مشروع وطن الإنسان": لتأمين الاستقرار جنوباً وبثّ أجواء التطمين قبيل الأعياد

طالب "مشروع وطن الإنسان" إعادة تفعيل القرار 1701 وتأمين الاستقرار في الجنوب اللبناني، خصوصاً في ظلّ إجماع وطنيّ يتظهّر يوماً بعد يوم على أنّ لا مصلحة للبنان في الانزلاق إلى الحرب.



وشدد، بعد اجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام ، على أنه لا يجب أن يستشهد ابناء الوطن إلاّ حمايةً للشعب اللبناني وفي حال تعرّض أراضيه للهجوم، مشيرا إلى أن المطلوب اليوم، العمل على ترجمة هذه القناعة الوطنيّة باجراءات عمليّة ومسؤولة، تنطلق من إعادة تفعيل القرار 1701 بكلّ مندرجاته، وتحملّ الجيش اللبنانيّ مسؤوليّته على الحدود اللبنانيّة للوصول إلى تهدئة ميدانيّة في كافة القرى والبلدات.



واعتبرمشروع وطن الانسان أنّ الاقتصاد اللبنانيّ بحاجة ماسّة إلى الحيويّة والحركة التي تضفيها الأعياد، أكان من خلال عيديْ الميلاد ورأس السّنة ومن ثمّ من خلال شهر رمضان الكريم وعيد الفطر.



ودعا كلّ مسؤول في لبنان إلى السعيّ والعمل على بثّ أجواء التطمين، ليكون لبنان خلال هذه الفترة متهيّئاً ليستقطب المغتربين والمنتشرين الذين يساهمون في إنعاش الإقتصاد المترنّح.



وأكد مشروع وطن الانسان أن الان هو الوقت المناسب كي يبدأ المسؤولون ببث هذه الأجواء من خلال خطاباتهم ومواقفهم وأفعالهم، مشددا على أن تخفيف وجع ومأساة اللبنانيين الذي عاشوا في العامين الماضيين كوابيس لا تنسى، يستحق ان يكون أولوية الأولويات.