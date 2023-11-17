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حجار: ميقاتي سيحيل ملف قرض برنامج "أمان" على مجلس النواب خلال أسبوع

أخبار لبنان
2023-11-17 | 04:36
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حجار: ميقاتي سيحيل ملف قرض برنامج &quot;أمان&quot; على مجلس النواب خلال أسبوع
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حجار: ميقاتي سيحيل ملف قرض برنامج "أمان" على مجلس النواب خلال أسبوع

بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار القرض المتعلّق ببرنامج أمان.

وأكد ميقاتي أنه سيحيل مشروع اتفاقية القرض المقدّم من البنك الدولي والمتعلّق بالتمويل الإضافي لبرنامج أمان إلى مجلس النواب خلال اسبوع، بحسب ما افاد حجار.

ودار نقاشٌ بين ميقاتي وحجار حول أهميّة الإعلان عن إقرار الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، موضوع الهبة الصينيّة وضرورة إيجاد حلول لمعاناة مؤسسات الرعاية، منها تسهيل عمليّة الحصول على أموالهم من المصارف.
 

أخبار لبنان

برنامج أمان

حجار

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