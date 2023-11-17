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بري: نرفض حملات الإفتراء على مقام البطريرك الراعي
أخبار لبنان
2023-11-17 | 06:13
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بري: نرفض حملات الإفتراء على مقام البطريرك الراعي
رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري حملات الإفتراء على مقام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي حيال دعوته الصادقة الى دعم النازحين اللبنانيين.
وأكد بري أن دعوة الراعي لدعم النازحين تعبّر عن موقف رسالي وطني جامع، منوّها بدعوة البطريرك في هذا المجال.
ونوّه بدعوة البطريرك في هذا المجال، مستنكرا الحملة التي تعرض لها عن سوء فهم ليس إلا.
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