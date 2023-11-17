كتلة اللقاء الديمقراطيّ دعت إلى التمديد لقيادتي الجيش وقوى الأمن

دعت كتلة اللقاء الديمقراطيّ إلى التمديد لقيادتي الجيش وقوى الأمن.



وطالبت الكتلة بمنع الشغور والفراغ، في المؤسسات كلها وفي طليعتها الجيش اللبنانيّ.



ودعت إلى حسم المَلف، في أسرع وقت ممكن، من خلال التمديد لقائد الجيش وتعيين مجلس عسكريّ ورئيس للأركان.



كما دعت الكتلة إلى التمديد لقيادة قوى الأمن الداخليّ منعًا من الشغور المرتقب بعد أشهر.