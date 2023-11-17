تظاهرة تكنولوجية في المؤتمر الرقمي الدولي الريادي للشباب

شهدت بيروت تظاهرة تكنولوجية، إثر انعقاد المؤتمر الرقميّ الدوليّ الرياديّ للشباب Digital Youth Leaders International Conference بحضور حوالي 700 شخص بين سياسيين وديبلوماسيين وأكاديميين واقتصاديين ورجال أعمال واعلاميين وضباط من الجيش والقوى الأمن الداخلي وإختصاصيين وطلاب من جامعات متعددة ومشاركة الآلاف افتراضيا.



وتناول المؤتمر الذكاء الإصطناعيّ وآخر مستجداته، في جميع الحقول التطبيقية والأمن السيبرانيّ، والبيانات الإصطناعية، والأصول الرقمية وفرص عمل المستقبل.



وسلّط المؤتمر الضوء على أهمية دور الرواد الرقميين الشباب، في وضع خارطة طريق وتكوين صورة مستقبلية للبنان والعالم، من خلال العالم الرقميّ.



وشارك في المؤتمر 10 خبراء على الصعيد العالميّ من دول عديدة وشركات مختلفة متعددة الجنسيات رائدة، في التكنولوجيا والاقتصاد الرقميّ العالميّ.