نقيب الأطباء: فتح باب التطوّع للأطباء الراغبين في التوجّه إلى غزة لمعالجة الجرحى

أعلن نقيب الأطباء يوسف بخاش فتح باب التطوّع للأطباء الراغبين في التوجّه إلى أقرب نقطة من غزة لمعالجة الجرحى والمصابين.وندّد، خلال لقاءٍ تضامنيّ، في مقر نقابة أطباء لبنان، في بيروت، بالتعرّض الإسرائيليّ للمستشفيات والكوادر والطواقم الصحية، في غزة، إضافة إلى الطواقم الإسعافية، في لبنان.وأتى ذلك دعمًا للجسم الطبيّ واستنكارًا لاقتحام المراكز الإستشفائية، في غزة.