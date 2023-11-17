"التجدد للوطن": نؤكد حرصنا على المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية ​ونستنكر الإساءة للمقامات الدينية

"التجدد للوطن": نؤكد حرصنا على المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية ​ونستنكر الإساءة للمقامات الدينية

عقدت الهيئة التنفيذية لـ "التجدد للوطن" إجتماعها الدوري برئاسة رئيسها شارل عربيد وحضور الأعضاء.



وتداول المجتمعون في الأحداث والتطورات الحاصلة في لبنان والمنطقة، وتوقفوا عند المأساة التي ترتكب بحق المدنيين الأبرياء في غزة وتدمير المباني السكنية على رؤوس ساكنيها، واستهداف المستشفيات، وحرمان الشعب الفلسطيني من ألح مستلزمات الحياة بالإضافة إلى التشريد والتهجير القسري.



وناشد "التجدد للوطن" أصحاب القرار في العالم وضع حد للمآسي المتكررة في الشرق الأوسط عبر فرض حل الدولتين كي تنعم المنطقة بالأمن والسلام الذين حرمنا منها طوال عقود.



ورأى أن "الأحداث العسكرية الحاصلة في غزة تنسحب على حدودنا الجنوبية وما تستجلبه من إعتداءات إسرائيلية على لبنان من سقوط ضحايا وتضرر ممتلكات بالإضافة إلى توقف العجلة الإقتصادية المتعثرة أصلًا والخشية من إنزلاق الأوضاع إلى حرب شاملة لا قدرة للبنان على تحمل تداعياتها."



ودعا إلى تجميع القوى الحية في لبنان وفي الإغتراب للعمل لاستعادة الدولة وعودة السلطة الرسمية بانتخاب رئيس للدولة، وقد أشرفت مؤسساتها على التحلل وفقدان موقعها في المنطقة والعالم.



وأكد "التجدد للوطن" حرصه على المؤسسة العسكرية وباقي المؤسسات الأمنية، وتجنيبها المناكفات السياسية والحسابات الضيقة لتمكينها من الإستمرار في القيام بمهامها خدمة للمواطن وحماية حدود الوطن.



واستنكؤ الإساءة للمقامات الدينية والكلام التحريضي الداخلي خاصة تجاه غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في هذه المرحلة الإستثنائية الخطيرة في تاريخ لبنان والمنطقة.

