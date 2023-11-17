الخازن زار بري... تأكيد على ضرورة إنهاء الفراغ في رئاسة الجمهورية ومنع تسلله إلى قيادة الجيش

زار النائب فريد هيكل الخازن رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقره في عين التينة، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة إنهاء الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية ومنع تسلل الفراغ إلى قيادة الجيش وإيجاد الحل المناسب لضمان عمل المؤسسة العسكرية.وتطرق الخازن خلال لقائه ببري إلى حملات الإفتراء على مقام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حيال دعوته إلى دعم النازحين اللبنانيين، وأبدى بري للخازن إستنكاره لهذه الحملة فأصدر بيانًا بشأن هذا الموضوع.كما تطرق البحث إلى مسألة إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان، وقد شدد الخازن على ضرورة العمل لإيجاد حل سريع لإعادة فتحها عبر عودة الموظفين على غرار ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء، وإيجاد حل للملفات القضائية التي تعد سيفًا مسلطًا على رقاب الموظفين وتمنعهم من مزاولة عملهم.