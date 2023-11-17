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تننتي لـ "الوطنية" عن قضية مقتل الجندي شون روني: الافراج عن الموقوف بكفالة... ولمحاسبة جميع القتلة

أخبار لبنان
2023-11-17 | 12:14
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تننتي لـ &quot;الوطنية&quot; عن قضية مقتل الجندي شون روني: الافراج عن الموقوف بكفالة... ولمحاسبة جميع القتلة
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تننتي لـ "الوطنية" عن قضية مقتل الجندي شون روني: الافراج عن الموقوف بكفالة... ولمحاسبة جميع القتلة

اعلن الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي في تصريح لـ "الوكالة الوطنية لاعلام"، ان "المحكمة العسكرية اللبنانية أبلغتنا ان المتهم الموقوف في الهجوم الذي أدى إلى مقتل جندي حفظ السلام التابع لليونيفيل شون روني في 14 كانون الأول 2022 وإصابة 3 آخرين قد تم الافراج عنه بكفالة بسبب تدهور حالته الصحية، ولا يزال يتعين عليه المثول أمام المحكمة في الجلسة القادمة المقرر عقدها في 15 كانون الأول 2023".
 
وأضاف: "تواصل اليونيفيل المطالبة بمحاسبة قتلة الجندي روني، وهذا الهجوم مثل كل الهجمات على حفظة السلام، يعد جريمة بموجب القانون الدولي واللبناني".
 
وختم: "لا يزال الأفراد الآخرون المتهمون في هجوم 14 كانون الأول طلقاء، ونحن نواصل حثّ السلطات اللبنانية على تقديمهم إلى العدالة وضمان محاسبة جميع الذين شاركوا في موت الجندي روني على جرائمهم".

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