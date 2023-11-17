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"العربية" تستنكر استهداف الزميلة ليال الاختيار: ندعم تأدية الصحافيين مهامهم بمهنية

أخبار لبنان
2023-11-17 | 14:21
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&quot;العربية&quot; تستنكر استهداف الزميلة ليال الاختيار: ندعم تأدية الصحافيين مهامهم بمهنية
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"العربية" تستنكر استهداف الزميلة ليال الاختيار: ندعم تأدية الصحافيين مهامهم بمهنية

في ضوء ما تعرضت له اخيراً مذيعة قناة "العربية" ليال الاختيار من حراك قضائي ضدها، يهمّ شبكة "العربية" الإخبارية أن تؤكّد على وقوفها بجانب الزميلة ليال الاختيار، إلى جانب وقوفها مع كافة الزملاء الصحافيين في تأدية مهامهم.

كما تشدد "العربية" على أن ما تتعرض له الزميلة ليال الاختيار اليوم هو بمثابة استهداف للصحافة وقيمها، وكذلك للنهج الإعلامي المهني، والتغطيات الإخبارية المحترفة والمتوازنة، ومحاولة ترويع الزملاء الصحافيين للحيلولة دون تقديمهم حوارات مهنية وتغطيات متوازنة.

وتجدد شبكة "العربية" الإخبارية التزامها بتقديم تغطيات إخبارية شاملة ومحترفة تستقصي الأخبار من جميع الأطراف والمصادر، وفق أعلى درجات المصداقية والموضوعية.

يذكر أن الزميلة المذيعة بقناة "العربية" ليال الاختيار استلمت مذكرة بحث وتحرٍ صادرة من قبل النيابة العامة العسكرية بحقها في لبنان، وذلك بعد رفع عدد من الإعلاميين دعوى قضائية ضدها بسبب محاورة الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

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