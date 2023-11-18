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هادي أبو الحسن للـLBCI: من الأفضل اليوم التمديد لقائد الجيش

أخبار لبنان
2023-11-18 | 04:26
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هادي أبو الحسن للـLBCI: من الأفضل اليوم التمديد لقائد الجيش
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هادي أبو الحسن للـLBCI: من الأفضل اليوم التمديد لقائد الجيش

أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أنه يبدو ألا شيء محسوما حتى هذه اللحظة حول مصير منصب قائد الجيش، مشيرا الى أنه "لا بد أن يستقيم المنطق في هذا الاستحقاق، والمنطق يقول التمديد لقائد الجيش الحالي".

وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "من الأفضل اليوم التمديد لقائد الجيش وتعيين المجلس العسكري لأن هناك شغورا في رئاسة الأركان ولا يمكن التمديد".
 
وأضاف: "موقفنا واضح منذ البداية وهو تلافي الفراغ والشغور. ولهذا السبب كنا ندعو الى انتخاب رئيس للجمهرية وتشكيل حكومة ان كان من خلال العملية الديمقراطية أو من خلال التلاقي والتوافق على شخصية جامعة. كما كنا نحاول تلافي الشغور في المؤسسات الأمنية".

وشدد على أنه "لدينا خيار واحد وهو التمديد لقائد الجيش والتعيين يكون بعد انتخاب رئيس للجمهورية وبعد تشكيل حكومة".

أخبار لبنان

هادي أبو الحسن

منصب

قائد الجيش

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