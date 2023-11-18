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قاووق: "حزب الله" كان أول من انتصر لغزة في الميدان
أخبار لبنان
2023-11-18 | 04:39
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قاووق: "حزب الله" كان أول من انتصر لغزة في الميدان
قاووق: المقاومة في لبنان بالتكامل والتنسيق مع المقاومة في غزة تصنع الانجازات الاستراتيجية
أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أن "حزب الله في لبنان كان أول من انتصر لغزة في الميدان بحرب استنزاف قاسية ومتواصلة على امتداد الحدود وما بعد الحدود، وعين المقاومة دائماً على الميدان، لأن الميدان هو الذي يصنع مستقبل ما بعد العدوان".
كلام قاووق جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه الحزب لشهيده على طريق القدس قاسم محمد عواضة في حسينية بلدة جويا الجنوبية.
وشدد على أن المقاومة في لبنان بالتكامل والتنسيق مع المقاومة في غزة تصنع الانجازات الاستراتيجية، قائلا: "نحن من خلال هذه الحرب نستنزف قدرات العدو العسكرية والمخابراتية وكل منظومة الرصد والتجسس، وفرضنا على المستوطنين أن يخلو مستوطناتهم".
واعتبر أن "الولايات المتحدة هي المسؤولة اليوم عن مذابح غزة أولاً وأخيراً، وأن البيت الأبيض ملطخ بدماء الأطفال الشهداء في غزة"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ترفض وقف إطلاق النار لدواع إنسانية، ولكن ليس عتبنا على الولايات المتحدة، وإنما على معظم الدول العربية والإسلامية التي لم تستطع أن تفتح معبراً واحداً لنصرة ونجدة أهل غزة.
وقال قاووق: "إن أتباع الولايات المتحدة في المنطقة من تكفيريين ودول مطبّعة، هم في موقع الخذلان لفلسطين على الدوام، ورهان الشعب الفلسطيني ليس على القرارات الدولية، ولا على المؤسسات الدولية، وإنما على إرادة وصواريخ وبنادق المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق وسوريا".
أخبار لبنان
نبيل قاووق
حزب الله
غزة
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