تضامنا مع غزة... اعتصام بدعوة من "حزب الله" في حي ماضي في الضاحية الجنوبية

تضامنا مع غزة، نفذ اعتصام بدعوة من "حزب الله" في حي ماضي في الضاحية الجنوبية.وأكدت الكلمات أن غزة ليست وحدها وأن ما جرى ويجري في مستشفى الشفاء في غزة من قبل اسرائيل, هو انحدار غير مسبوق في الضمير الانساني ويجب أن يتحرك العالم كله لمواجهة هذا المستوى من انعدام الضمير.