الجنوب يشهد قصفًا متبادلًا... اليكم آخر التطورات الميدانية

أعلنت المقاومة الإسلامية استهدافها 8 مواقع إسرائيلية، على الأقل، بطائرة MK.



ومن أبرز المواقع المستهدفه وادي سعسع.



في المقابل، رد الجيش الإسرائيليّ على 13 ضربةً وجّهها، الأمس، "حزب الله" وبقصف معمل للألومينيوم، في النبطية.

واستُهدفت النبطية للمرة الأولى.