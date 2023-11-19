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جنبلاط: الأيام المقبلة صعبة جدا وأتمنى ألا نُستدرج إلى الحرب
أخبار لبنان
2023-11-19 | 02:54
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جنبلاط: الأيام المقبلة صعبة جدا وأتمنى ألا نُستدرج إلى الحرب
دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط الى التضامن ووحدة الموقف في هذه الظروف الصعبة، مشددًا على ضرورة عدم الانجرار للحرب. وحذّر من أن الأيام المقبلة صعبة جداً.
وكان جنبلاط قد جال ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، يرافقهما قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم، والنائبان أكرم شهيب وهادي أبو الحسن، ووكيل داخلية الحزب في المتن الأعلى عصام المصري وجمع من الكوادر والعناصر الحزبية، في بلدات شويت وبعلشميه والعبادية.
وحيا جنبلاط صمود الشعب الفلسطيني في غزة الذي يواجه آلة القتل والتدمير الاسرائيلية، متخوفاً من استمرار الحرب وتوسعها في المنطقة.
وقال: "الوضع اليوم قد يكون أصعب بكثير مما مرينا به زمن حصار بيروت واجتياحها، لذلك نطلب التضامن ووحدة الصوت والكلمة. واليوم خلافاً للماضي، لا نملك أي قدرة على التغيير في قرارات الدول، فهي لها حساباتها، ونرى كيف شعباً بأسره يُضحى به بالرغم من المظاهرات الكبرى خاصة في الغرب. إلا أن القرار يبدو استكمال حصار غزة وتدميرها، والله أعلم ما هو مصير الشعب الفلسطيني في غزة والضفة".
وتمنى جنبلاط الا نُستدرج إلى الحرب، لافتا الى أنه "إن وقعت الواقعة فلا حول ولا قوة، إلا أنه لا يجب أن نُستدرج، والأمر يعود إلى الفريق المقاوم وإلى إسرائيل، وعندما نرى الكم الهائل من الأساطيل على المرء أن يحسب أن شيئاً آتٍ".
وشدد على أنه "في الداخل، كان الأجدى لو هناك حد أدنى من الوحدة الوطنية وانتُخب رئيساً أياً كان"، مشيرا الى أن "اليوم الخلاف على تعيين قائد جيش، وجيشنا صامد وكبير وضروري، لكن لا أفهم الخلافات لأجل رئاسة قد تأتي أو لا تأتي".
واعتبر أن "الإفراج عن المشتبه به أو المُتهم بمقتل الجندي الإيرلندي (من قوات اليونيفيل) في الحادثة التي جرت منذ سنة خطأ كبير"، لافتا الى أنه "إذا كان هناك شعب بأكمله بقادته وسياسييه يقف إلى جانب القضية الفلسطينية والعرب، فهو الشعب الإيرلندي"، وقال: "الله يسامحهم".
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