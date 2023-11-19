انهيار حائط صخري في كفرجوز وتضرر 8 سيارات

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في النبطية، بأن الامطار الغزيرة والسيول المتدفقة تسببت بانهيار حائط صخري لموقف سيارات في محلة منطقة كفرجوز - النبطية، ما ادى الى الحاق اضرار مادية باكثر من 8 سيارات كانت متوقفة فيه.