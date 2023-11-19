عودة: الاستهانة بالموقع الأول في البلد يؤثر على الحياة الوطنية ووحدة البلاد

اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة أن المسؤولين كل منهم يظن أنه خالد فيوسع أهراءه ويخزن فيها ما وهبه إياه الله لمساعدة الآخرين.



ولفت عودة في عظة الأحد، الى أن "بلدنا انهار، وذوو السلطة والنفوذ ما زالوا على ترفهم، وبطشهم، وطمعهم بخيرات البلد وأموال الشعب، لذا لا نرى جدية في العمل على حلول ناجعة تنهض بالبلد وأبنائه"، مشيرا الى أن "الإصلاح الموعود تعثر لسبب نجهله، مسيرة النهوض توقفت، أموال الناس تبخرت، حتى تحقيق المرفأ عثر وصرف النظر عنه".



ورأى أن "المسؤولين عجزوا عن انتخاب رئيس، والبلد يدار من حكومة تصريف أعمال تكبلها ارتباطات أعضائها أو مصالحهم، ومجلس النواب لا يعمل، لا ينتخب ولا يشرع ولا يراقب ويحاسب، والشغور يكاد يعم معظم الإدارات العامة شبه المقفلة".



وشدد عودة على أن الأخطر هو عدم احترام الدستور وتفسيره بما يناسب المصالح، لافتا الى أن "الإستهانة بالموقع الأول في البلد يؤثر على الحياة الوطنية بأسرها، على وحدة البلاد ودورها، وعلى أداء المؤسسات وملء الشغور فيها".



وسأل: "ألم يحن الوقت بعد لتخطي الأنا والإلتفات للمصلحة العامة، خاصة في هذا الظرف؟"، مؤكدا أن "الله فطرنا على الحب، فلا نشوهن ما خلقه الله أكثر فأكثر".